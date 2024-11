De novo! TEG paralisa por falta de pagamento e mais de 5 mil alunos são afetados em Cotia

Problema ocorre novamente após duas semanas; a reportagem ouviu mães de alunos que foram afetados; OUTRO LADO: Prefeitura não se manifestou

Foto: Reprodução

(relembre aqui). Os veículos que fazem o TEG (Transporte Escolar Gratuito) em Cotia encontram-se novamente paralisados nesta quarta-feira (27), por falta de pagamento. O problema ocorre novamente após duas semanas

Os veículos (ônibus e vans) transportam cerca de 5,5 mil alunos. Destes, 524 têm mobilidade reduzida e fazem o uso do TEG Especial, que também não operou hoje.O filho de Gerciane Aparecida Soares é um desses alunos que usam o TEG Especial. Ela conta que foi pega de surpresa com a informação de que não haveria o transporte hoje., relata.A filha de Érica Ferreira estuda na Escola Estadual Conceição da Costa Neves, no Jardim Rio das Pedras. A aluna, que também depende do TEG, faltou à escola justo no dia de prova.diz.Segundo apurou o Cotia e Cia, há 5 pagamentos em atraso por parte da prefeitura. Devido ao problema, as vans estão estacionadas em frente ao Paço Municipal.De acordo com a apuração da reportagem, a prefeitura, após a última paralisação, realizou o pagamento parcialmente, mas não cumpriu o restante do combinado. Essa foi, inclusive, a informação de funcionários passadas aos pais e responsáveis nesta quarta., explica Daiane Vaz, mãe de um aluno do CEUC de Caucaia do Alto.Procuramos a prefeitura de Cotia para se posicionar, só que, mais uma vez, não houve retorno.