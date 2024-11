Criminosos roubam caminhão com carga e fazem motorista refém por 6h: “tive medo de morrer”

Vítima ficou sob o poder dos bandidos em uma região de mata; caminhão foi apreendido na Raposo Tavares, em Cotia

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: G1

Ao menos 4 criminosos participaram de um roubo a um caminhão com carga avaliada em R$ 29 mil na Vila Pirituba, em São Paulo, na manhã dessa terça-feira (26). Um dos integrantes da quadrilha foi preso na altura do km 30 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, onde o caminhão foi apreendido. Os demais continuam foragidos.

Em depoimento na Delegacia de Cotia, o motorista disse que iria realizar uma entrega quando foi surpreendido por dois indivíduos, que o obrigaram a entregar a direção do veículo. Eles mantiveram a vítima com a cabeça abaixada durante o trajeto que durou cerca de 20 minutos.Segundo o motorista, um terceiro indivíduo chegou e o levou para uma região de mata, enquanto os outros dois saíram com o caminhão. A vítima disse que permaneceu sob a vigilância de dois criminosos, que exigiram que ele passasse a senha de suas contas bancárias.A vítima relatou também que ficou sob o poder dos bandidos das 8h às 14h. Assim que foi liberada, pediu ajuda a um taxista e acionou a Polícia Militar (PM).Ainda quando estava na mata, os criminosos disseram que ele havia mentido ao dizer que o caminhão não tinha rastreador, mas ele afirmou que, de fato, não sabia. O motorista acredita que, neste momento, os bandidos já sabiam que o caminhão tinha sido apreendido em Cotia.disse ele na delegacia.Assim que foi acionada, a Polícia Militar começou a acompanhar o caminhão que havia sido roubado em São Paulo. A empresa comunicou que o veículo estava pelo Rodoanel e posteriormente havia acessado a Rodovia Raposo Tavares.Em determinado momento, os PMs avistaram o caminhão e emitiram sinal de parada, que não foi obedecido. Houve perseguição por cerca de 4 quilômetros até que o criminoso parou o veículo no km 30.Os policiais disseram que ele quebrou o aparelho celularA carga de pigmentos de plásticos estava dentro do veículo. O caminhão foi apreendido e o indivíduo conduzido para a Delegacia de Cotia, onde permaneceu preso. A Polícia Civil investiga o caso com o objetivo de identificar e prender os demais integrantes da quadrilha.