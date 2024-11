PM encontra casal morto dentro de carro em Itapevi

Caso é investigado pela Polícia Civil

Foto: Reprodução / Band TV

Um casal foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (25) dentro de um carro em Itapevi. O veículo estava estacionado em frente a uma chácara localizada na estrada Lucinda de Jesus Silva, de acordo com a Polícia Militar (PM).

A PM foi acionada ao local por volta das 13h30. Segundo a corporação, os corpos encontrados eram de um casal jovem, que trabalhavam na chácara como DJ. Os dois dormiam no carro com os vidros fechados e sem circulação de ar.Dentro do veículo, os policiais encontraram substâncias que aparentavam ser drogas sintéticas. A perícia técnica analisa o material para confirmar a informação.O caso será investigado pela Delegacia de Itapevi.