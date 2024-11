Vai faltar carne no Atacadão e no Sam’s Club? Entenda a crise gerada pela rede Carrefour

Interrupção das vendas já foi adotada pelos grupos JBS, Minerva Foods e Masterboi; veja o que disse o Grupo Carrefour Brasil

Foto: Júlia Filirovska / Pexels

Os maiores frigoríficos brasileiros já deixaram de abastecer as empresas do Carrefour no Brasil desde a noite de sexta-feira (22), em retaliação às declarações do CEO do grupo na França, Alexandre Bompard.

A interrupção vale para as lojas da rede Carrefour, Atacadão e Sam’s Club - em Cotia, há duas unidades do Atacadão e uma do Sam’s.Segundo apuração do jornal, a interrupção das vendas já foi adotada pelos grupos JBS, Minerva Foods e Masterboi.Em nota, o Grupo Carrefour Brasil reconheceu os impactos advindos da ruptura de fornecimento de carnes pela indústria nacional., disse.O Carrefour Brasil afirmou, no entanto, que não há, até o momento, desabastecimento de carne bovina em suas lojas.Na semana passada, o CEO do grupo na França, Alexandre Bompard, anunciou que as lojas do Carrefour na França não iriam mais vender carnes [e outros produtos] produzidos nos países do Mercosul, como um ato de solidariedade aos agricultores franceses, que protestam contra o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul desde o começo da semana.Agricultores franceses alegam que produtores do Mercosul não seguem as mesmas regras — principalmente ambientais — e teriam vantagens competitivas injustas.As declarações, no entanto, geraram uma série de manifestações das instituições que representam o agronegócio brasileiro, sobretudo às representações da agroindústria frigorífica como a Abiec (Associação das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina) e a ABPA, que representa as agroindústrias de carnes de frango, suína e ovos.A Fhoresp (Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo), por sua vez, recomendou que seus associados interrompam as compras nos estabelecimentos. A associação representa cerca de 500 empresas dos setores.disse.