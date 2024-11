Na falta do TEG, mães se solidarizam e levam crianças para escolas em Cotia

Serviço teria sido prejudicado nesta terça-feira (12) por falta de pagamento da prefeitura

Transporte Escolar Gratuito (TEG). Foto: Prefeitura de Cotia

Duas mães de alunos da rede municipal de Cotia levaram seus filhos e os filhos de outras mães para escolas na região do Morro Grande, nesta terça-feira (12).



Procurada pela reportagem, a prefeitura de Cotia não se posicionou dentro do prazo estipulado.

Os alunos ficaram sem o TEG (Transporte Escolar Gratuito) e as mães relatam que ninguém foi avisado com antecedência. O motivo seria a falta de pagamento da Prefeitura de CotiaDiante do problema, as duas mães pegaram seus carros e levaram as crianças, já que muitas delas tinham provas., disse uma das mães, que pediu para não ser identificada.O filho de Meire Lenhert foi um dos que conseguiram a carona solidária. Ele frequenta o 5º ano do Ensino Fundamental da E.M Vicentina Pires de Oliveira. Meire estava com ele no ponto aguardando o TEG juntamente com outras mães de alunos, quando foi informada que o veículo não iria passar.relatou.explicou.Em mensagens enviadas aos familiares dos alunos, pelo WhatsApp, os profissionais que trabalham no TEG disseram que não fariam a rota hoje por falta de pagamento.Fontes ligadas à Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) e também da empresa responsável pelo TEG confirmaram a informação. Segundo elas, 5 notas estariam em atraso.Ao Cotia e Cia, elas também disseram que não havia prazo para regularizar os pagamentos atrasados e que, por esse motivo, os ônibus continuarão parados até que o problema seja resolvido.