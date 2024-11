Cães resgatados em Caucaia do Alto estavam trancados e comendo as próprias fezes

Segundo a denúncia, feita pelo vereador eleito Alexandre Frota, uma fêmea deu cria e os animais acabaram comendo os filhotes

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia resgatou, na manhã desta terça-feira (12), três cães que estavam trancados dentro de uma residência em Caucaia do Alto. A denúncia foi feita pelo vereador eleito de Cotia, Alexandre Frota (PDT). Não havia nenhum morador na casa.

Segundo a GCM, os animais estavam em condições precárias, sem alimento, sem água e comendo as próprias fezes. Pelo menos há dois meses os cães estavam naquelas condições, de acordo com uma vizinha.Ainda conforme a ocorrência, um dos animais, recentemente, havia dado cria e os próprios cachorros acabaram comendo os filhotes.Os animais foram resgatados e, após atendimento com veterinário, foram levados para a ONG denominada "Pata Sem Dono", situada na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo.