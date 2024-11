Alunos de Cotia ficam sem o TEG nesta terça; motivo seria falta de pagamento da prefeitura

Ao Cotia e Cia, mães relataram que muitas crianças perderam provas e outras atividades por causa do problema; OUTRO LADO: Prefeitura não se manifestou

Imagem enviada com exclusividade ao Cotia e Cia mostra os ônibus do TEG parados na garagem

Mães e pais de alunos da rede municipal de Cotia relataram ao Cotia e Cia que nesta terça-feira (12) os veículos que fazem o TEG (Transporte Escolar Gratuito) não passaram para pegar seus filhos.



FALTA DE PAGAMENTO





Em mensagens enviadas aos familiares dos alunos, pelo WhatsApp, os profissionais que trabalham no TEG disseram que não fariam a rota hoje por falta de pagamento.



Fontes ligadas à Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) e também da empresa responsável pelo TEG confirmaram a informação. Segundo elas, 5 notas estariam em atraso.



Ao Cotia e Cia, elas também disseram que não havia prazo para regularizar os pagamentos atrasados e que, por esse motivo, os ônibus continuarão parados até que o problema seja resolvido.



OUTRO LADO



Procurada pela reportagem, a prefeitura de Cotia não se posicionou dentro do prazo estipulado.

O TEG é utilizado por alunos matriculados na educação básica em escola da rede municipal ou estadual que fique a uma distância superior a 2 km de sua residência ou em uma situação em que não haja vaga ou oportunidade mais próxima de seu endereço., relata Daiane, mãe de um aluno do CEUC de Caucaia do Alto.O filho de Daiane ainda conseguiu ir para a escola graças a uma carona., questiona.O mesmo problema também afetou o filho de Meire Lenhert, que está no 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vicentina Pires de Oliveira, na região do Morro Grande. Ela estava com ele no ponto aguardando o TEG juntamente com outras mães de alunos, quando foi informada que o veículo não iria passar.relatou.O filho de Meire não poderia faltar na escola por conta da prova do. Ele e mais outras crianças só conseguiram ir porque duas pessoas disponibilizaram seus carros para levá-los., explicou.