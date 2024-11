Mostra de Cinema Negro exibe filme sobre a Congada de Cotia em sua última edição de 2024

Além da Congada, também será exibido o filme que aborda a trajetória do artista e morador da cidade, Inimar dos Reis; evento ocorre neste domingo (1º)

Congada de São Benedito de Cotia. Foto: Vagner Santos

A Mostra de Cinema Negro de Cotia anuncia o encerramento da programação de 2024 com duas sessões especiais no evento Café no Axé, que acontece neste domingo, 1º de dezembro, na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim.

Com entrada gratuita para o público em geral, o Café com Axé iniciará às 10h, com a chegada da Caminhada da Paz e Não Violência.A primeira exibição será do filme ‘Congada de São Benedito - Respeito e Cultura Popular’ (2021), às 11h. Com mais de 73 anos de história, o documentário conta a história do movimento reconhecido como patrimônio cultural e imaterial. A Congada foi criada por Benedito Pereira de Castro, conhecido como Mestre Dito (1936 - 2016), junto aos irmãos da família Castro, e tem mantido a tradição da promoção da cultura afro-brasileira em Cotia.Às 13h, o evento exibirá o filme ‘Inimar dos Reis - Raízes, Folias, Folguedos e Festividades’ (2024), que acompanha a trajetória do artista mineiro do Vale do Jequitinhonha, morador cotiano há mais de 30 anos. Inimar é fundador do Grupo Folias e Folguedos, cantor, escritor, ator, músico folclorista e também pesquisador das culturas populares e tradicionais brasileiras.Para encerrar a programação do Café com Axé, Inimar dos Reis e a Congada de São Benedito realizarão uma apresentação musical com encontro de tradições.Ao longo do ano, a Mostra de Cinema Negro de Cotia exibiu dez filmes e séries na sede da Congada de São Benedito e em escolas públicas e promoveu diálogos entre o público e os cineastas convidados.No dia 14 de dezembro, o Instituto Gira-Sol, ainda receberá uma sessão extra do projeto aberto ao público para exibir a série ‘Tinha uma Janela’, antes da grande festa das Águas de Oxalá e das orixás Yansã e Yemanjá.A Mostra de Cinema Negro de Cotia é uma realização do projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, com produção da Congada de Cotia, Instituto Gira-Sol, Ayê Produção Cultural e apoio da Prefeitura de Cotia e Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.