Acidente com ônibus deixa 11 pessoas feridas em Itapevi

Motorista teria dormido ao volante e bateu contra uma árvore, que quebrou e ficou caída na via

Foto: GCM de Itapevi / Portal Viva

Um acidente envolvendo um ônibus deixou 11 pessoas feridas em Itapevi, no início da madrugada desta sexta-feira (29).

Entre os feridos, está o motorista, que teria dormido ao volante. Ele foi socorrido com escoriações e permaneceu sob cuidados médicos.As demais vítimas foram encaminhadas ao PS de Itapevi com ferimentos leves, segundo reportagem do Portal Viva.O acidente ocorreu na Avenida Presidente Vargas. O motorista bateu o ônibus contra uma árvore. Com o impacto, a árvore quebrou e ficou caída na via.De acordo com a reportagem, o acidente acabou interditando o trânsito na região, para os serviços de remoção do veículo e corte da árvore.