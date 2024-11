Carreta com carga gigante enrosca em passarela da Raposo Tavares em Cotia; VÍDEO

Incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (22)

Imagens: Redes Sociais

Uma carreta que transportava carga especial enroscou em uma passarela da Raposo Tavares, em Cotia, na tarde desta sexta-feira (22). O incidente ocorreu por volta das 13h45 no km 33 da rodovia, próximo ao retorno que dá acesso ao centro da cidade.





Ao Cotia e Cia o DER informou que há interdição de duas faixas de rolamento e registro de 4 quilômetros de congestionamento.







Veja o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)

O departamento tabém disse que a ocorrência segue em andamento e que um veículo de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foi enviando ao local para prestar assistência.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 15H23 COM A NOTA DO DER)

Imagens compartilhadas nas redes sociais (veja abaixo) mostram o momento em que a carreta com a carga gigante está enroscada na passarela. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão no local.