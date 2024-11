Escola Waldorf Guayi realiza evento gratuito com bazar de Natal, shows e exposição pedagógica

Localizada em Embu das Artes, unidade é gerida pelos pais e pela comunidade escolar; evento acontece neste sábado (30)

Escola Waldorf Guayi. Foto: Divulgação

A Escola Waldorf Guayi, em Embu das Artes, realizará neste sábado (30) um evento gratuito com bazar de Natal, exposição pedagógica, atividades lúdicas e shows ao vivo.

A associação e instituição de ensino é gerida pelos pais e pela comunidade escolar, portanto, sem fins lucrativos. O evento acontece das 10h às 16h.Estão entre os convidados o renomado guitarrista e vocalista Renato Herédia, a educadora e cantora conhecida por seus shows com foco no público infantil, Débora Faria, e o escritor, compositor e também colunista do Portal Cotia e Cia, Wil Delarte., explica Marlene Cunha, tutora e uma das fundadoras da escola Waldorf Guayi.Os professores, além de expor o acervo do que foi produzido por cada sala durante o ano, também se apresentarão na tradicional “banda dos professores”., explica a professora Catarina Menezes.Quem for ao evento, além de boa música de gêneros variados, poderá também saborear comidas e bebidas como massas, churrasco, tortas, açaí, salão de chá, sucos, chás gelados, e, claro, garantir seus presentes de Natal, prestigiando o trabalho da comunidade no bazar.Exposição Pedagógica, Bazar de Natal e Música ao vivoLocal: Escola Waldorf GuayiHorário: 30/11, das 10hs às 16hsLocal: Rua Santa Rita, s/n, Bairro Itatuba (ao lado da pedreira) - Embu das Artes – SPMais informações pelo Instagram @escola.waldorf.guayi