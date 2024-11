Homem é preso por se masturbar durante banho da filha de 2 anos em hospital

Caso ocorreu em Sorocaba, interior de SP; criança havia sido internada após ingerir chocolate com drogas

Foto: TV TEM

Um homem foi preso após ser flagrado se masturbando enquanto a filha dele, de dois anos, tomava banho em um hospital de Sorocaba, no interior de São Paulo. O caso ocorreu nesse domingo (3). As informações são do G1. De acordo com a reportagem, a criança estava internada por ingerir chocolate com drogas.

O homem foi flagrado por uma enfermeira da unidade. Ela foi até o banheiro verificar o motivo da demora dos dois. Ao olhar pelo vidro – pois a porta estava trancada -, ela flagrou o homem se masturbando, diz o texto.Os policiais foram acionados, o homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Mulher (DDM), onde teve a prisão convertida em preventiva.Segundo a reportagem, a menina passará por exames no Instituto Médico Legal (IML), para verificar se houve alguma violação sexual.