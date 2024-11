Crianças são resgatadas de quarto sujo, com bicho, sem comida e sem água em Itapevi

Imagens: Record TV





A Polícia Militar (PM) resgatou, nesse domingo (3), três crianças pequenas (de 1, 3 e 5 anos) que estavam trancadas em um quarto sujo, tomado por bolor e com bichos espalhados pela parede. O caso aconteceu em Itapevi e foi revelado pela Record TV.A mãe das crianças, uma mulher de 23 anos, foi identificada e presa acusada de maus-tratos e abandono de incapaz. Segundo a reportagem, ela tinha ido a uma festa e deixou as crianças sozinhas trancadas no cômodo insalubre.A denúncia foi feita por vizinhos, que ouviram os gritos de socorro das crianças durante a madrugada. Dentro da casa, brinquedos, garrafas vazias de cervejas, roupas velhas e sujas juntamente com insetos espalhados pelo cômodo.Durante a entrevista, um dos PMs que fez o resgate se emocionou ao narrar o que viu na residência., disse.Os moradores da região relataram à reportagem suspeitas sobre maus-tratos desde que a mulher se mudou para o bairro com as crianças. Um dos vizinhos afirmou que escutava frequentemente pedidos por socorro vindos do interior da casa.Após o resgate, as crianças foram levadas ao hospital e ficarão sob os cuidados da avó materna.Veja abaixo a reportagem: