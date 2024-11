Central Park celebra o 1º Natal e anuncia Papai Noel com programação especial

Confira todas as atividades gratuitas que vão rolar no shopping localizado entre Cotia e Vargem Grande

Shopping Central Park. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, anunciou, nesta segunda-feira (4), a chegada do Papai Noel juntamente com uma programação especial de Natal.



Em seguida, as crianças irão acompanhar uma apresentação teatral sobre o Natal e o Papai Noel. Na sequência, às 16h30, o Bom Velhinho chega para a festa dos pequenos. Uma animada banda apresentará as mais belas canções da época e a Parada Natalina tem início, passando por todas as lojas.



Entre os dias 9 de novembro e 24 de dezembro, o Papai Noel fará atendimento especial e fotos com crianças e famílias. O atendimento será realizado das 12h às 20h, no Piso Térreo, até a véspera do Natal.

O ‘Bom Velhinho’ chega ao shopping neste sábado (9), a partir das 15h. A programação inclui entrega gratuita de balões por duas “noeletes”, muita pipoca e algodão-doce para todas as crianças.Além disso, o evento contará com uma parada natalina repleta de personagens especiais, que vão animar o público até 16h.