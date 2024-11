Globo repercute problema com coleta de lixo em Cotia e apresentador critica prefeitura

Diversos bairros da cidade estão sem coleta há pelo menos duas semanas

Imagem: Rede Globo

conforme já mostrou reportagem do Cotia e Cia. O programa SP1, da Rede Globo, noticiou nesta terça-feira (19) o problema com a coleta de lixo em Cotia. Diversos bairros estão sem coleta há pelo menos duas semanas,

O telejornal da emissora repercutiu a situação em que se encontra a cidade. Lixos espalhados pelas ruas, moradores sem respostas da prefeitura e empresa sem se posicionar.Após a reportagem de pouco mais de 6 minutos, o apresentador do SP1, Alan Severiano, criticou a gestão municipal., disse., a administração municipal informou “que já entrou em contato com a empresa responsável pela coleta de lixo no município para esclarecimentos sobre o fato”. Disse ainda que “as providências cabíveis já foram adotadas e o serviço está sendo normalizado”.