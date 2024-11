Sem coleta, morador recolhe sacos de lixo e ameaça jogá-los na Prefeitura de Cotia; VÍDEO

Diversas regiões da cidade estão sem coleta há cerca de duas semanas

Imagens: Redes Sociais

Diversas regiões de Cotia estão enfrentando problemas com a coleta de lixo. Em muitos bairros, a última coleta foi realizada há cerca de duas semanas.





As imagens mostram que dezenas de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) compareceram na prefeitura para tentar impedir o ato.



Segundo apurou a reportagem, o morador adentrou a prefeitura e disse o que estava prestes a fazer. Uma funcionária teria pedido para ele não jogar o lixo no local e que iria pedir uma caçamba. Assim que a caçamba chegou, os lixos foram jogados dentro dela (veja o vídeo abaixo):









Cotia e Cia procurou a prefeitura para se pronunciar a respeito do problema com a coleta de lixo e aguarda retorno.

Sem ter respostas da empresa responsável pela coleta e da prefeitura, um morador da região de Caucaia do Alto decidiu, na manhã desta segunda-feira (18), realizar a coleta por conta própria. Para isso, ele utilizou seu caminhão particular e recolheu os sacos de lixo da região onde mora.Em um vídeo obtido pelo, o morador aparece com o seu caminhão parado em frente ao Paço Municipal. Seu objetivo era de fato jogar os sacos de lixo em frente ao local como maneira de protestar contra a falta de coleta.