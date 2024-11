Etec Cotia: inscrições para o Vestibulinho 2025 seguem até terça-feira (26)

Exame está marcado para o dia 15 de dezembro; saiba como se candidatar

Foto: Governo de SP

As inscrições para o Vestibulinho de 2025 da Escola Técnica Estadual (Etec) de Cotia estarão abertas até às 15h da próxima terça-feira (26).

Os interessados em cursar o Ensino Médio Técnico ou Ensino Técnico, a partir do 1º semestre de 2025, devem se, preencher o formulário e pagar a taxa de R$39,85.O exame está marcado para o dia 15 de dezembro, às 13h30. O manual do candidato pode ser consultado no próprio site do Vestibulinho.Em Cotia, a Escola Técnica oferece a possibilidade de Ensino Médio, Ensino Médio Técnico com habilitação em Administração e Desenvolvimento de Sistemas.Em relação aos Cursos Técnicos, há vagas para Contabilidade (duração de um ano) e Logística (duração de um ano e meio). Nestes, só podem se inscrever candidatos com Ensino Médio Completo ou cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.Para mais informações sobre o processo seletivo consultar: (11) 4614-3093.