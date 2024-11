Prefeitura se manifesta sobre problema com coleta de lixo em Cotia

Nota foi enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (19) após problema afetar moradores de diversos bairros por até duas semanas

Lixos acumulados em um condomínio do Jd. Arco Íris. Imagem enviada ao Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia se manifestou, por meio de nota, sobre o problema com a coleta de lixo na cidade. Reportagem publicada pelo Cotia e Cia nessa segunda-feira (18) mostrou que dezenas de bairros estão há pelo menos duas semanas sem o serviço.

Em nota enviada aohoje (19), a administração municipal informou”. Disse ainda queNa manhã de ontem, um morador da região de Caucaia do Alto decidiu realizar a coleta por conta própria. Para isso, ele utilizou seu caminhão particular, recolheu os sacos de lixo da região onde mora e ameaçou jogá-los em frente à prefeituraA ação do morador mobilizou dezenas de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que ficaram de prontidão em frente ao Paço Municipal.Segundo apurou a reportagem, o morador adentrou a prefeitura e disse o que estava prestes a fazer. Uma funcionária teria pedido para ele não jogar o lixo no local e que iria pedir uma caçamba. Assim que a caçamba chegou, os lixos foram jogados dentro dela.