EXCLUSIVO: Golpistas usam nome do Pátio Cotia em falsos leilões de veículos na internet

Após preencher os dados, aparece uma mensagem pedindo para enviar uma cópia da documentação para um e-mail e um WhatsApp (veja abaixo):

Mensagem que pede a documentação após o preenchimento do cadastro

Como o número do WhatsApp é disponibilizado, a reportagem conversou com um dos golpistas. Ele disse que “os lotes são recuperados de financiamento, sem avarias, revisados com três meses de garantia para motor e câmbio. Todos os lotes que estão em nosso site funcionam perfeitamente”.





O site ainda apresenta - na tentativa de dar credibilidade - uma suposta homologação do Tribunal de Justiça de São Paulo, um suposto selo do 'Reclame Aqui', logos de bancos e ainda colocam o mapa real do Pátio Municipal de Cotia. No entanto, ao solicitar o CNPJ ou o telefone fixo da suposta empresa, eles negam a passar.



O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA



Cotia e Cia encaminhou a denúncia para a Prefeitura de Cotia. Em nota, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) informou que desconhece a procedência deste leilão e que vai registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia.



“Trata-se de uma ação irregular, usando o nome do Pátio Municipal e da Prefeitura de maneira fraudulenta com o claro objetivo de ludibriar as pessoas que, por ventura, acessarem a página de leilão e realizarem a aquisição de algum veículo. A empresa responsável pela gestão do Pátio Municipal já foi informada e procurará a polícia civil para registro de um Boletim de Ocorrência”, disse.



Ainda segundo a Setram, a Ouvidoria da Prefeitura também recebeu a denúncia e tomará todas as providências cabíveis.



“Oportuno esclarecer aos cidadãos que nenhum tipo de leilão é divulgado no site do Pátio Municipal e que o rito de divulgação de leilão passa por publicação em Diário Oficial e pelo Detran”, concluiu.



“MAL ENTENDIDO”



A reportagem entrou novamente em contato com o mesmo número de WhatsApp, mas desta vez pedindo um posicionamento, já que estava evidenciado que se tratava de um golpe. Veja abaixo a resposta:



“Boa tarde, sim um mal entendido está havendo, já acionamos o nosso advogado e ele já está tratando do caso, provavelmente algum golpe ocorrendo usando o nosso nome, iremos se manifestar em breve na mídia. Retorno assim que obtiver uma posição, obrigado! Att. Cláudio.”