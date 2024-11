PCC usou senha do Ministério Público para acessar processos judiciais; Gaeco investiga

Operação desta quinta-feira (28) tem a participação de promotores de Justiça, servidores e 40 policiais militares

Foto: MPSP

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta quinta-feira (28) uma operação que investiga esquema de obstrução da Justiça, violação de sigilo e corrupção.

Segundo o Gaeco, criminosos, inclusive ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), obtiveram senha para acessar conteúdo de processos judiciais, com violação de dados sigilosos.Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades do Estado, além de dois mandados de prisão temporária, incluindo um contra um servidor envolvido no caso.Participam das diligências promotores de Justiça, servidores e 40 policiais militares.