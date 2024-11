Cotia ganha espaço para atividades culturais, tecnológicas e esportivas

A previsão é que as atividades comecem ainda na primeira quinzena de dezembro

Foto: Divulgação

Foi inaugurado nessa terça-feira (26) em Cotia o Centro Paulus de Convivência. A unidade está localizada no Parque da Família, que foi reinaugurado no último dia 28 de setembro, na Rua Ralf Bolli, Granja Carolina.

O atendimento na unidade será voltado para crianças, adolescentes e também para idosos, com atividades artísticas, culturais, tecnológicas e esportivas. A previsão é que as atividades comecem ainda na primeira quinzena de dezembro., manifestou Padre Silvio, diretor geral do projeto.Esta é a 4ª unidade do programa. As demais já atendem mais de 270 crianças, adolescentes e jovens e somam cerca de 30 mil atendimentos. A unidade em Cotia já conta com mais de 100 inscritos.