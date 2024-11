Raposo Tavares terá trecho leiloado nesta quinta (28); grupo prepara protesto

segundo o governo estadual, e teve valor mínimo fixado em R$ 4,6 milhões. A previsão do governo é de que, com a concessão, sejam investidos ao menos R$ 7,9 bilhões.Segundo o governo, o projeto Nova Raposo visa modernizar a rodovia na área urbana entre as duas cidades.A vencedora do leilão poderá instalar novos pedágios no trecho da Raposo entre São Paulo e Cotia. E o primeiro deles ficará no trecho urbano da capital, na altura do km 11, que fica 36 quilômetros antes do atual primeiro pedágio.É prevista também a construção de 50 quilômetros de pistas marginais ao longo do trecho urbano da Raposo Tavares e de 20 quilômetros de quartas faixas para ampliar a capacidade do tráfego. Além disso, será construído um túnel na chegada de São Paulo até a Marginal Pinheiros, com três viadutos para desafogar o trânsito.