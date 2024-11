SP: Três pessoas são hospitalizadas após incêndio na Galeria Pajé nesta quinta (28)

Incidente acontece cerca de um mês depois de um outro incêndio que atingiu o Shopping 25, no Brás, também na região central

Imagem: Reprodução





Três pessoas foram socorridas e hospitalizadas após um incêndio que atingiu a Galeria Pagé, um dos principais pontos de comércio popular da região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado após 1h30 do início da ocorrência, que contou com o envio de sete viaturas da corporação.As três pessoas, sendo dois brigadistas, foram socorridas e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após inalarem fumaça.O incidente acontece cerca de um mês depois de um outro incêndio, de grande proporção, que atingiu o Shopping 25, no Brás, também na região central. Na ocasião, 200 lojas foram destruídas e o Corpo de Bombeiros levou três dias para extinguir por completo o incêndio.