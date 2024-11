Cotia deve ter semana de calor intenso e temporal; veja a previsão

Temporais são previstos a partir de quinta-feira (28)

Foto: Arquivos Cotia e Cia

A previsão do tempo indica que Cotia terá uma semana de calor intenso, com as temperaturas subindo gradualmente.





TEMPORAL





Segundo o Clima Tempo, há previsão de temporais na quinta e sexta-feira durante à noite. Durante o dia e à tarde, devem ocorrer pancadas de chuva.





Segundo o Clima Tempo, esta segunda-feira (25) começa com mínimas de 14°C, mas os termômetros devem atingir 26°C até o meio da tarde.Para terça-feira (26), o dia deve amanhecer com sol entre nuvens e temperaturas próximas de 29°C. Não há previsão de chuva.O pico de calor será na quarta (27) e na quinta-feira (28), quando a cidade pode registrar 31°C e 32ºC, respectivamente.