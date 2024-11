Árvore de Natal gigante é inaugurada em parque de SP

Estrutura é decorada com 210 mil pontos de LED e conta com 72 itens de adereço, como livros, corações e silhuetas

Foto: Marcelo Pereira / Prefeitura de SP

A Prefeitura de São Paulo inaugurou na noite deste sábado (23) a árvore oficial do Natal 2024. A estrutura tem 55 metros de altura e fica no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste da Capital. São três metros a mais do que no ano passado.





A estrutura conta com 210 mil pontos de led (luminosos/pisca-pisca), elementos retrô iluminados e 72 itens de adereços, sendo 20 livros, 24 corações e 28 silhuetas. Complementando a decoração, 400 metros de micropixel led fazem a iluminação de elementos cenográficos no chão e ainda há uma estrela de oito metros de diâmetro na parte superior, com 24 mil pontos de led, 15 refletores e um grupo gerador de 100KVAs. A atração é gratuita e tem a expectativa de impactar cerca de 2 milhões de pessoas no local e mais de 5 milhões





Serviço



Árvore de Natal Coca-Cola FEMSA Brasil



Endereço: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05317-020



Datas e horários de visitação: segunda a domingo, de 24 de novembro a 5 de janeiro de 2025, durante todo o horário de funcionamento do Parque Villa-Lobos, diariamente, das 5h30 às 19h



*As luzes da atração ficam ligadas das 19h à 0h



Gratuito



Circuito Imersivo – A Fantástica Escola de Noéis



Datas e horários de funcionamento do circuito: sextas, sábados e domingos, entre 24 de novembro a 5 de janeiro de 2025, das 10h às 20h



Agendamento:

A árvoretem como tema “A Fantástica Escola de Noéis” e permanecerá aberta até 5 de janeiro. Ela pode ser visitada durante todo o horário de funcionamento do parque, diariamente, das 5h30 às 19h, e suas luzes permanecerão acesas entre 19h e 0h.O público pode passear no trenzinho instalado na base da estrutura, em um circuito imersivo. Para aproveitar a experiência é necessário agendar o horário pelo site ou aplicativo da Sympla. A atividade funcionará às sextas-feiras, sábados e domingos, das 10h às 20h, e estima receber cerca de 20 mil pessoas até janeiro.