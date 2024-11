Motorista e ajudante são feitos reféns durante roubo de carga em Osasco

Três criminosos foram presos em flagrante e as vítimas libertadas pela PM

Foto: SSP

O motorista de um caminhão e o seu ajudante foram feitos reféns durante um roubo de carga em Osasco na quinta-feira (21). Três criminosos foram presos. Carga foi avaliada em mais de R$ 36 mil.

A PM realizava policiamento de rotina pela avenida Getúlio Vargas, quando suspeitou de um caminhão logo à frente. Ao perceber a aproximação da polícia, o motorista do veículo tentou fugir a pé, mas foi detido.Durante a abordagem, os policiais notaram um carro estacionado atrás do caminhão que fazia parte do crime. Lá, um segundo suspeito foi identificado como participante no roubo da carga.Dentro da carroceria do caminhão, os policiais encontraram as vítimas sob a mira do terceiro suspeito, que portava um simulacro de arma de fogo. Os três foram presos em flagrante.Em pesquisas ao sistema da PM foi possível identificar que a placa do carro usado pelo trio estava adulterada.O caso foi registrado no 4° Distrito Policial (Osasco), como adulteração de sinal identificador de veículo, localização/apreensão de veículo e objeto, tentativa de roubo de carga e de veículo. Os suspeitos seguem à disposição da Justiça.