Vai emendar? Veja como ficam as repartições públicas de Cotia no feriado da Consciência Negra

Data é celebrada nesta quarta-feira (20) em todo o Brasil

Centro Administrativo de Cotia. Foto: Reprodução

O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), é feriado em todo o Brasil.

A data foi oficializada em 21 de dezembro do ano passado, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar a Lei 14.759/2023. Até então, a data era feriado em mais de mil municípios e estados, como Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas e São Paulo.O dia 20 de novembro é uma referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão e que comandou o Quilombo dos Palmares, cujo nome foi incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria.Desta vez, não haverá emenda de feriado em Cotia. Apenas na quarta as repartições públicas não terão expediente - exceto os serviços essenciais, como segurança (Guarda Civil 153) e os Pronto Atendimentos Parque São George e Caucaia do Alto, a UPA Atalaia e o Pronto-Socorro Infantil.O Parque Municipal Teresa Maia, na região da Granja Viana, abrirá normalmente no feriado.Já os Centros Integrados Tributários (CITs) de Cotia e de Caucaia do Alto terão expediente das 9h às 15h nesta quarta-feira.