Bar na Granja Viana recebe Demônios da Garoa e divulga extensa programação musical

Banda Demônios da Garoa. Foto: Divulgação

A nova unidade do Bar Brahma, localizada no Open Mall The Square na Granja Viana, terá um mês de novembro recheado de atrações musicais e promete entregar a mesma essência e experiência da sua matriz.

Um dos grandes destaques do mês é a apresentação da lendária banda Demônios da Garoa no dia 14/11 às 21h e do cantor e compositor Ivo Meirelles, nos dias 02/11 e 30/11 às 22h.A casa oferece uma variação musical para agradar a todos os gostos e estilos. As terças-feiras, serão marcadas com muito MPB e Samba com a apresentação do Jotha Ehre às 18h30.Já às quartas-feiras, o palco fica por conta do cantor Theodoro Nagô que promete entregar muito samba e MPB, às 18h30.As tardes dos sábados da casa serão com muito samba e uma boa feijoada, marcadas pelos shows do cantor, ator, radialista e ex-dirigente de carnaval brasileiro, Thobias da Vai-Vai, às 14h.Os ingressos para cada apresentação estão à vendae as reservas de lugares são05/11 - Um Banquinho e um Violão com Jhota Ehrre às 19h;06/11 - Um Banquinho e um Violão com Theodoro Nagô às 19h07/11 - Projeto Samba Pras Moças com Milena Castro e banda às 21h;08/11 - Sertanejo do Bar Brahma: Miguel Matus às 18h;08/11 - Samba do Bar Brahma com: Carlinhos e Daniel às 21h30;09/11 - Thobias da Vai Vai e Banda às 14h;09/11 - Felipe Cambero duo às 19h;09/11 - João Sabiá e banda às 22h;10/11 - Mateus e Murilo às 13h;10/11 - Matheus Minas e Leandro às 17h;12/11 - Um Banquinho e um Violão com Jhota Ehrre às 18h30;13/11 - Um Banquinho e um Violão com Theodoro Nagô às 18h30;14/11 - Demônios da Garoa às 21h;15/11 - O melhor da MPB com Dueto SP às 13h30;15/11 - Sertanejo do Bar Brahma: Paula e Kamilla às 18h;15/11 - Sertanejo do Bar Brahma com: Roger Nery às 21h30;16/11 - Thobias da Vai Vai e Banda às 14h;16/11 - Felipe Cambero duo às 19h30;16/11 - Adryana Ribeiro às 22h;17/11 - Mateus e Murilo às 13h;17/11 - Matheus Minas e Leandro às 17h;19/11 - Um Banquinho e um Violão com Jhota Ehrre às 18h30;19/11 - Samba do Bar Brahma: Dona Duda Ribeiro às 21h30;20/11 - Raquel Martins às 13h30;20/11 - Um Banquinho e um Violão com Theodoro Nagô às 17h;20/11 - Rodinha de Samba com Trio Vadio às 20h30;21/11 - Quinta Show: Vanessa Jackson e banda às 21h;22/11 - Sertanejo do Bar Brahma: Miguel Matus às 18h30;22/11 - Samba do Bar Brahma com: Breno e Marcelo às 21h30;23/11 - Thobias da Vai Vai e Banda às 14h;23/11 - Felipe Cambero duo às 19h;23/11 - Embaixada do Samba com Grupo Entre Elas às 22h;24/11 - Mateus e Murilo às 13h;24/11 - Matheus Minas e Leandro às 17h;26/11 - Um Banquinho e um Violão com Jhota Ehrre às 18h30;27/11 - Um Banquinho e um Violão com Theodoro Nagô às 18h30;28/11 - Quinta Show: Dom Paulinho Lima às 21h;29/11 - Sertanejo do Bar Brahma: Paula e Kamilla às 18h;29/11 - Sertanejo do Bar Brahma com: Carlinhos e Daniel às 21h30;30/11 - Thobias da Vai Vai e Banda às 14h;30/11 - Felipe Cambero duo às 19h;30/11 - Ivo Meirelles às 22h.