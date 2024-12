Vídeo mostra resgate de 4 moradores de Cotia em trilha no litoral de SP

Imagens do Corpo de Bombeiros foram publicadas pelo governador Tarcísio neste domingo (1º); um dos integrantes do grupo era o apresentador da Band Lucas Martins

Imagem: Corpo de Bombeiros / Reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais do governador Tarcísio de Freitas [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM], neste domingo (1º), mostra o resgate de quatro moradores de Cotia que se perderam em uma trilha no Rio dos Macacos, munícipio de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. As imagens foram feitas pelo Corpo de Bombeiros.





VEJA O VÍDEO ABAIXO:









Entre os moradores da cidade está o repórter e apresentador da TV Bandeirantes, Lucas Martins. Ninguém ficou ferido., diz o texto da legenda da publicação de Tarcísio.A Band também se pronunciou sobre o caso.", diz comunicado.O grupo partiu na madrugada de sábado (30) rumo à trilha que desce a Serra do Mar até Itanhaém.Os bombeiros informaram que a esposa de um dos desaparecidos disse que o grupo teria entrado na trilha de Juquitiba pela Estrada do Pilaca, na altura do número 10. Horas depois, durante a tarde, o homem teria enviado uma mensagem avisando que não havia encontrado o caminho para seguir a trilha e que teria que passar a noite na mata.Durante as buscas, pelo menos 11 viaturas do 6º e do 18º grupamentos foram acionadas. Por volta das 13h de hoje, os bombeiros informaram que o grupo havia sido localizado.