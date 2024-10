Lazer em SP: Crianças têm entrada gratuita na maior roda-gigante da América Latina; saiba mais

Para comemorar o Dia das Crianças, a Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, preparou uma promoção para amigos e familiares viverem momentos de alegria e diversão.

De 1 a 13 de outubro, das 10h às 19h, crianças de até 12 anos, que estiverem acompanhadas de um adulto pagante integral, têm entrada gratuita para dar uma volta na maior roda-gigante da América Latina.A Roda é uma atração turística que propõe ao visitante um passeio panorâmico a 91 metros de altura em uma das 42 cabines da roda-gigante equipadas com ar-condicionado e bluetooth.Uma volta completa dura aproximadamente de 25 a 30 minutos, tempo suficiente para o público contemplar diferentes cenários da cidade, como as áreas verdes, o Pico do Jaraguá, a Marginal e o rio Pinheiros, entre outras paisagens paulistanas de um único ponto e, claro, o que irá render fotos.