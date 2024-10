Coral ‘Nossa Voz’ realiza recital de músicas brasileiras em evento gratuito em Cotia; saiba mais

A Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia, recebe, neste sábado (19), a partir das 19h, um recital de músicas brasileiras que será apresentado pelo Coral Nossa Voz, formado por moradores da cidade e da região.





Músicas como 'Anunciação', de Alceu Valença, e 'O que é o que é', de Gonzaguinha, estarão no repertório do coral, que é formado por pessoas de todas as idades.





Ao todo, são 15 integrantes que fazem parte do grupo que já atua há 6 anos na cidade.



A biblioteca está localizada na Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147, próximo à Prefeitura de Cotia.





SOBRE O CORAL NOSSA VOZ



O Coral Nossa Voz foi formado em 2018 por um grupo de amigos que tinha vontade de cantar em conjunto e celebrar a amizade através da música.





Desde então, o coral vem crescendo e realizando diversas apresentações em saraus, palestras, cantatas de natal e eventos em geral.





Hoje em dia, o coral ensaia todas as terças na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, às 19h, e está aberto para novos integrantes.





Siga AQUI o Coral Nossa Voz no Instagram. o Coral Nossa Voz no Instagram.

O evento, que é gratuito, ainda terá a participação de músicos convidados.