Animália Park recebe girafa nascida em Santa Catarina

Ethemba nasceu em 2015, no Bioparque Zoo Pomerode, em Santa Catarina e foi transferida para Cotia.

Foto divulgação

O Bioparque Zoo Pomerode que fica em Santa Catarina anunciou nesta quarta-feira (16) a transferência da girafa Ethemba para o Animalia Park que fica na altura do KM 39 da Raposo Tavares em Cotia.

Nascida em 21 de fevereiro de 2015, Ethemba será integrada a um grupo de girafas com o objetivo de promover o bem-estar do animal e apoiar a reprodução e a conservação da espécie.Em nota publicada no Instagram o Zoo Pomerode expressou o carinho com a girafa, ressaltando o significado especial do animal, que cresceu e foi cuidada no bioparque.

"Nos despedimos com carinho da nossa querida Ethemba, que agora seguirá uma nova jornada no Animalia Park, contribuindo para a conservação da sua espécie. Até breve, nossa charmosa girafa, você sempre será especial para o Zoo Pomerode"