Teve prejuízo com a falta de energia? Procon Cotia divulga orientações

Veja os direitos que o consumidor tem ao ser afetado com a falta de energia elétrica

Em Cotia, 36,9 mil imóveis continuam sem luz desde sexta-feira (11). Foto: Agência Brasil

Em Cotia, segundo último balanço divulgado pela Enel SP na manhã desta segunda-feira (14), 36,9 mil imóveis ainda continuam sem energia elétrica após o temporal que atingiu a região na última sexta-feira (11).



Se você teve prejuízos e deseja buscar seus direitos, o Procon Cotia está localizado nos seguintes endereços:



📍 Procon Cotia

Rua Jorge Caixe, 306 A - Portão

(ao lado da antiga Procotia)



📍 Procon Caucaia do Alto

Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida, 38 - 1º andar



Atenção: é necessário levar documentos que comprovem os danos, como fotos dos produtos afetados, rótulos e estimativas de preços.



O Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de Cotia divulgou orientações a moradores que sofreram prejuízos com o apagão.Isso porque, conforme o Código de Defesa do Consumidor, os clientes têm direito ao desconto na fatura pelos dias em que o imóvel ficou sem luz. Também podem ser ressarcidas perdas de produtos como alimentos ou remédios, que precisam de refrigeração. Nesses casos, é importante fotografar os itens estragados e guardar as notas fiscais, se houver.O consumidor pode ainda pedir ressarcimento por eletrônicos queimados, e até indenização por prejuízos em negócios que precisaram ficar fechados por falta de luz.O coordenador do Procon Cotia, Francisco Machado, disse que, desde o início do evento climático que afetou gravemente o fornecimento de energia elétrica na cidade, o órgão vem monitorando a situação e cobrando providências da Enel (veja no vídeo abaixo):