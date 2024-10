Ponto de atendimento da Enel em Cotia está sem energia elétrica nesta segunda (14)

Consumidores estão sendo orientados a procurarem a unidade de Vargem Grande Paulista

Ponto de atendimento da Enel em Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia pelo morador Alex da Força

O ponto de atendimento da Enel em Cotia, localizado na Av. Prof. Joaquim Barreto, 322, na Granja Carolina, está sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (14).

As pessoas que chegam no local para serem atendidas estão sendo orientadas a procurarem o ponto de atendimento de Vargem Grande Paulista, segundo informou o morador Alex da Força.De acordo com ele, a previsão de restabelecimento da energia na unidade da Enel é para daqui a duas horas.entrou em contato com a distribuidora e aguarda um posicionamento.