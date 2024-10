Temperatura deve subir até 6ºC neste final de semana em Cotia; confira a previsão

Há previsão de chuva apenas para o sábado (5)

Foto: Clima Tempo

A sexta-feira amanheceu nublada e com previsão de chuva em Cotia. A máxima não deve passar de 18ºC e a mínima prevista para hoje é de 14ºC.

No entanto, a tendência é que o tempo mude no final de semana. Segundo o portal Clima Tempo, a máxima prevista para este sábado (5) é de 22ºC. A mínima deve permanecer em 14ºC.Já no domingo (6), quando ocorrem as eleições municipais, a temperatura deve subir na casa dos 24ºC. Há previsão de chuva apenas para a manhã de sábado.