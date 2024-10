Assaí Atacadista abre vagas de emprego em Cotia e região; saiba como se candidatar

Oportunidades abrangem uma variedade de funções, desde cargos de liderança até posições operacionais e técnicas

Foto: Reprodução

O Assaí Atacadista anuncia a abertura de mais de 60 vagas efetivas nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Taboão da Serra, Cajamar e Franco da Rocha.



Além da remuneração competitiva e de um pacote de benefícios alinhado com as práticas de mercado, o Assaí Atacadista oferece um plano estruturado de carreira, investindo constantemente em programas de capacitação e desenvolvimento profissional.



Para se candidatar, tenha em mãos seus documentos (RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail).

As oportunidades abrangem uma variedade de funções, desde cargos de liderança até posições operacionais e técnicas. Destaque especial para vagas destinadas a jovens em busca do primeiro emprego e pessoas com deficiência.Para se candidatar, basta acessar oa e conferir a descrição de cada vaga disponível.O processo seletivo será realizado de forma híbrida, mesclando etapas online e presenciais para garantir a participação de todos os interessados.