Segurança é amarrado e agredido durante tentativa de roubo a obra de construção em Cotia

Criminosos estavam tentando roubar uma carga de fios de cobre que havia chegado na obra no início da semana

Foto: Reprodução / PMSP

Um segurança de uma obra de construção foi amarrado e agredido durante tentativa de roubo em Cotia. O caso aconteceu na noite de sábado (19). O local do crime não foi informado pela Polícia Militar (PM).

Os PMs foram acionados sobre um roubo em andamento e se deslocaram até o local, onde visualizaram dois indivíduos tentando fugir.Um deles, segundo os agentes, tentou se desfazer de uma touca ninja, a jogando em uma mata. A dupla foi abordada e um deles confessou estar envolvido no roubo enquanto o outro permaneceu em silêncio.O segurança da construção, de acordo com os PMs, reconheceu os suspeitos detidos, dizendo ainda que eles estavam com mais três indivíduos que conseguiram fugir.O segurança informou que os criminosos estavam tentando roubar uma carga de fios de cobre que havia chegado na obra no início da semana.O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga o caso.