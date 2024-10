Após 10 dias da tempestade, árvores continuam caídas na frente de escola em Cotia

OUTRO LADO: Secretaria de Obras pediu compreensão dos moradores e disse que as equipes "estão priorizando a desobstrução de vias e remoção de galhos e árvores que representam riscos à população"

Foto enviada para a coluna Fala Cidadão pela moradora Gabriela Paiva

Após 10 dias da tempestade que atingiu a cidade de Cotia e região, árvores continuam caídas na frente da Escola Municipal (EM) Francisco de Paula Carraro, localizada no Jardim dos Ipês.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que "está com suas equipes empenhadas em fazer a limpeza e retirada de uma grande quantidade de galhos e de árvores que caíram em todas as regiões da cidade no dia 11 de outubro durante a chuva com fortes rajadas de vento".



"Muitas vias ficaram obstruídas, casas foram atingidas causando muito transtorno na vida dos moradores. As equipes estão priorizando a desobstrução de vias e remoção de galhos e árvores que representam riscos à população", disse a pasta.



A Secretaria ainda pediu a compreensão dos moradores e lamentou os transtornos nos últimos dias. Salientou também que "os esforços estão direcionados todos os dias, inclusive aos fins de semana, para que, em breve, a cidade esteja limpa e sem nenhum tipo de obstrução."





A reclamação foi enviada para a colunapor uma mãe de aluno da unidade.relatou Gabriela Paiva.