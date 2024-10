Bandidos furtam cerveja, whisky, narguilé e R$500 de adega em Cotia; VÍDEO

Crime ocorreu no bairro Mirante da Mata

Imagens gravadas de câmeras de segurança instaladas no local

Dois bandidos ainda não identificados furtaram uma adega em Cotia na madrugada da última sexta-feira (18). O crime aconteceu na rua Carmem Miranda, no bairro Mirante da Mata. Câmeras instaladas no local flagraram parte da ação dos criminosos (veja no final da reportagem).



O crime foi registrado por meio de boletim eletrônico como furto à estabelecimento comercial.





Veja as imagens abaixo:









Pelas imagens, é possível ver dois homens agindo. Eles conseguem abrir a porta do estabelecimento com uma chave micha (que abre qualquer tipo de fechadura).De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), que oteve acesso, por volta das 3h a dupla chega e deixa a porta meia aberta. Depois, eles saem para verificar se havia algum alarme.Ainda segundo o BO, cerca de 40 minutos depois, eles voltam em uma fiorino, param em frente à loja e abrem a totalmente a porta.Os ladrões levaram R$500 em espécie, um notebook, caixas de cervejas e de whisky, sete narguilés, entre outros objetos. O furto durou cerca de 7 minutos.A Polícia Civil analisa as imagens e busca identificar os criminosos.