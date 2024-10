A 3 dias das eleições, cidades da região acumulam 995 denúncias de propaganda irregular

Barueri lidera ranking de denúncias; veja lista

Foto: Agência Brasil

Até a tarde desta quinta-feira (3), o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, registrou 995 denúncias de crimes em campanhas eleitorais em cidades da região.

Osasco – 112 casos;

Itapevi – 123 casos

Vargem Grande Paulista – 5 casos

Cotia – 25 casos

Carapicuíba - 107 casos

Barueri – 471 casos

São Roque – 22 casos

Embu das Artes – 48 casos

Ibiúna - 15 casos

Jandira – 67 casos

Das denúncias, Barueri é a cidade com mais registros, com 471, seguido de Itapevi, com 123, e Osasco, com 112.Em todo o estado de São Paulo, são mais de 14,2 mil denúncias, sendo a capital com mais registros (1.909). Ainda segundo o Pardal, campanhas de candidatos a vereador concentram o maior volume de casos.O aplicativo Pardal é a ferramenta da Justiça Eleitoral para denunciar irregularidades na propaganda eleitoral.As denúncias feitas pelos eleitores são encaminhadas para o juiz eleitoral competente, que vai tomar as providências para coibir eventuais atos ilícitos.Antes de registrar a denúncia de uma suposta irregularidade, o app esclarece ao eleitor o que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral. A partir daí, o usuário avalia se o caso que quer apresentar preenche os requisitos de uma propaganda irregular.Para acessar o aplicativo Pardal, é possível utilizar uma conta gov.br ou por meio do e-Título. Para que a denúncia seja validada, é necessário colocar alguma prova do suposto delito.