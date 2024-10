Por que a Prefeitura de Cotia mudou o Instituto Federal para a região da Granja Viana?

Instituição estava com obras em andamento e seria implantada na região central da cidade, mas o prefeito anunciou a instalação em outro local; saiba o motivo

Obras da instituição já estavam em andamento. Foto: Prefeitura de Cotia

Conforme anunciou o prefeito Rogério Franco na semana passada, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) de Cotia não será mais no antigo prédio do Colégio Desafio, na região central da cidade, mas sim no Jardim da Glória, região da Granja Viana. , o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) de Cotia não será mais no antigo prédio do Colégio Desafio, na região central da cidade, mas sim no Jardim da Glória, região da Granja Viana.

Em maio deste ano, as obras chegaram a ser iniciadas no local. Na época, a prefeitura tinha divulgado que seriam mais de 20 salas de aula, divididas em dois blocos, banheiros, banheiros com acessibilidade, quadra poliesportiva coberta, laboratório, refeitório, entre outrasNo anúncio sobre a mudança de localização, Rogério Franco disse que o novo imóvel terá uma. Segundo o prefeito, o IFs será implantado no prédio da antiga faculdade Europan., disse.Ao, a prefeitura explicou que, após vistoria realizada pelo corpo técnico do referido Instituto, foi verificado que haveria necessidade de um espaço maior para comportar as instalações.Segundo a prefeitura, foi realizado um levantamento na região para verificar outros possíveis imóveis que atendessem as necessidades do Instituto, sendo que o mesmo apresentou interesse nas Instalações do Antigo prédio da Faculdade Europan.No entanto, a administração municipal ressaltou que possui alguns projetos oriundos da Secretaria da Educação “que poderão ser implantados no antigo imóvel do Colégio Desafio”.