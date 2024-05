Instituto Federal de Cotia tem obras iniciadas; saiba onde será a unidade

Instituição, que nasceu de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, vai oferecer gratuitamente ensino médio e profissionalizante

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia deu início às obras de adequação no imóvel que vai abrigar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) do município.





Segundo a prefeitura, serão mais de 20 salas de aula, divididas em dois blocos, banheiros, banheiros com acessibilidade, quadra poliesportiva coberta, laboratório, refeitório, entre outras.





O imóvel já abrigou o Colégio Desafio e estava fechado há alguns anos. Os trabalhos realizados no local, que fica na Avenida Professor Manoel José Pedroso, no Parque Bahia, envolvem: troca de piso, substituição de fiação elétrica, manutenção em telhado, pintura e algumas adaptações de ambientes.





De acordo com o Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia, Rodrigo Dantas, as adequações no imóvel devem ficar prontas no segundo semestre.









Na ocasião, Franco colocou um possível local à disposição. Em março, quando o Governo Federal anunciou a implantação de 100 campus do Instituto em todo o país, Cotia estava entre as cidades contempladas.





O QUE SÃO OS INSTITUTOS FEDERAIS





Os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi (reitoria, campus, campus avançado, polos de inovação e polos de educação a distância).





As unidades são especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica (EPT) em todos os seus níveis, além de ofertar licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu.





Instituídos no momento de constituição da Rede Federal, os institutos “têm como obrigatoriedade legal garantir um mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada”.





Devem, ainda, garantir o mínimo de 20% de suas vagas para atender a oferta de cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas a formação de professores.