VÍDEO: ‘Santinhos’ de candidatos ainda tomam as ruas de Cotia três dias após a eleição

Flagrantes feitos por moradores mostram algumas ruas ainda tomada por materiais de campanha; mas por qual motivo ainda não houve limpeza? Veja

Imagens do Jd Leonor enviadas ao Cotia e Cia

É só andar por algumas ruas de Cotia, principalmente próximo às escolas, que é possível ver as vias tomadas por santinhos de candidatos, mesmo após três dias das eleições municipais, que ocorreram no domingo (6).









E ele não está errado. Um vídeo enviado para a reportagem mostra ruas próximas à Escola Estadual Pedro Casemiro Leite, no bairro Portão, também tomadas por santinhos. Veja abaixo:



Segundo apurou Cotia e Cia, muitos funcionários responsáveis pela limpeza, que são terceirizados, foram afastados das ruas a pedido da Secretaria de Obras. A reportagem questionou o motivo para a pasta, por meio da assessoria, mas ainda não houve retorno. O espaço continua aberto.

Próximo à Escola Estadual Vila São Joaquim II, localizada no Jardim Leonor, as ruas Wellcome e Exacta, por exemplo, estão poluídas com os materiais. O flagrante em imagens foi feito por Itamar Ferreira da Silva, que trabalha na região.Itamar disse que sua mãe, que já é idosa, é moradora do bairro e quase caiu ao andar pelas ruas nesta quarta-feira (9)., relata Itamar.