Devoção e fé: romeiros de Cotia iniciam caminhada de 7 dias rumo ao Santuário de Nossa Senhora

A cidade de Aparecida, no interior de SP, fica a cerca de 210 km de Cotia

Peregrinos se preparando para iniciarem a caminhada - Foto: Donizete José





Com camisetas amarelas e a imagem de Nossa Senhora Aparecida estampada, um grupo de romeiros partiu, na manhã desta quinta-feira (3), do bairro Mirante da Mata, em Cotia, com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A caminhada deve durar de 6 a 7 dias.