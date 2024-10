VÍDEO: Trem explode, pega fogo e deixa passageiros em pânico em SP

ViaMobilidade se manifestou sobre o ocorrido

Imagem: Reprodução

Um trem da Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, pegou fogo na noite desta segunda-feira (14), nas proximidades da estação Granja Julieta, na zona sul de São Paulo.





Vídeo divulgado nas redes sociaismostra as chamas na parte superior e externa da composição. As imagens também registraram o desespero dos passageiros. Um deles pede para que os outros não coloquem as mãos nas partes de metal da composição, enquanto outros gritam. No mesmo registro, logo na sequência, é possível ouvir o barulho de uma explosão.Segundo a ViaMobilidade, houve um "princípio de incêndio em uma das composições que foi prontamente apagado". Não foi informado o motivo pelo qual as chamas se iniciaram.Ainda de acordo com a ViaMobilidade, que foi multada recentemente por falhas no serviço, os passageiros foram atendidos pelos agentes e seguiram viagem em outro trem.Por causa do incidente, a linha passou a operar na noite desta segunda em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi, com intervalos maiores no local.