Ong em Cotia promove palestra gratuita "Ganhando Dinheiro com Gastronomia"

Foto divulgação.





A ong A Casa do Moinho promove na próxima segunda-feira (21) uma palestra intitulada de "Ganhando Dinheiro com Gastronomia" com apresentação de Ivan Achcar que é fundados da EGG Educa, uma escola de negócios voltada especificamente para o ramo da gastronomia.

O evento é direcionado aos empresários ligados ao setor gastronômico do município. Os participantes terão a oportunidade de conhecer a escola técnica de gastronomia que a mais de 20 anos forma jovens gratuitamente.

Os interessados devem se inscrever através do WhatsApp (11) 4612-3180, as vagas são limitadas. A Casa do Moinho está localizada na Av. José Giorgi, 935, na entrada do Km 26,5 da rodovia Raposo Tavares.