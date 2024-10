Shopping da região tem apresentação gratuita da banda RBD Cover

Banda homenageia o icônico grupo mexicano RBD, recriando seus maiores sucessos e revivendo a energia e emoção que conquistaram fãs ao redor do mundo.

O evento acontece a partir das 19 horas na Praça de Alimentação Shopping.



O show faz parte do projeto Raposo Cover, que já trouxe as versões cover de Marília Mendonça, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, Raul Seixas, Bruno Mars, Michael Jackson, Beatles, Elvis Presley, Zé Ramalho, Lulu Santos, Rita Lee, Queen, Capital Inicial, Tim Maia e Paralamas do Sucesso ao empreendimento.

Serviço – Banda RBD Cover

Onde: Praça da Alimentação do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.)

Quando: 26 de outubro, a partir das 19h.

Classificação: livre

Quanto: gratuito



O Raposo Shopping promove no próximo dia 26 de outubro um show gratuito com a banda RBD Cover, que é um tributo dedicado a reviver os grandes momentos do fenômeno pop latino RBD, que marcou gerações com suas músicas, estilo e atitude.