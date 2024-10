Apagão: Rogério Franco participa de reunião com o governador Tarcísio nesta terça (15)

Encontro, que vai reunir mais prefeitos da Grande SP, não terá a presença de representantes da Enel

Governador de SP Tarcísio de Freitas. Foto: Agência Brasil

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), participa na tarde desta terça-feira (15) de uma reunião com o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O motivo do encontro é para tratar do apagão que atingiu a cidade e a região após tempestade da última sexta-feira (11).Demais prefeitos de municípios da Região Metropolitana também estarão presentes.O encontro, que não terá a presença de representantes da Enel, está previsto para acontecer no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.Tarcísio deve ouvir as demandas dos prefeitos e também a posição do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Augusto Nardes, que é o relator de uma representação que analisa as causas do apagão ocorrido em São Paulo em novembro de 2023.De acordo com a Enel, cerca de 220 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica até 11h30 desta terça, quarto dia de apagão.