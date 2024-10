Morador de Cotia é libertado na zona leste de SP após 2 dias de sequestro

Homem de 52 anos havia marcado encontro com uma suporta mulher por um aplicativo.

Local onde a vítima foi feita de refém.





Um morador de Cotia de 53 anos foi libertado de um cativeiro na Cidade Tiradentes na zona leste de São Paulo nesta segunda-feira (21) após passar dois dias em cárcere privado.

Ele foi sequestrado no sábado (19) após ter saído de casa para encontrar uma suporta mulher que ele conheceu em um aplicativo de relacionamento.

No domingo (20), ele entrou em contato com a filha pedindo que ela entregasse um notebook para um motorista de aplicativo, mesmo desconfiada a filha entregou, mas tirou foto da placa do veículo.

O irmão da vítima e a filha então comunicaram a polícia sobre o possível crime em andamento e entregaram a placa do veículo aos agentes.

Após diligências a polícia chegou ao cativeiro que ficava em um barraco dentro de uma comunidade da Cidade Tiradentes. No local havia apenas uma cama e um pequeno banheiro.

Segundo informações da TV Band durante os dois dias os criminosos agrediram a vítima e fizeram transferências e até empréstimo no nome do homem. Ele foi encontrado extremamente assustado e encaminhado a um pronto atendimento e em seguida será ouvido pela polícia.

Os criminosos conseguiram fugir e até o momento ninguém foi preso.