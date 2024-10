Granja Viana tem história narrada em minidocumentário com estreia marcada em cinema

Os ingressos são gratuitos; saiba como adquirir

O minidocumentário ‘Caminhos da Granja Viana – Onde começamos, quem somos e para onde vamos’ já tem data de estreia marcada em Cotia. O lançamento do audiovisual acontece neste sábado (26), às 11h, no Cineflix do The Square Open Mall, localizado no km 22 da Rodovia Raposo Tavares.

O ingresso é gratuito e deve ser garantido no site da SymplaO minidocumentário está dividido em três atos e traz aspectos do bairro em relação ao passado, presente e ao futuro.São 20 minutos de duração em que o telespectador vai mergulhar na história do surgimento da Granja Viana: como o bairro cresceu a partir da união entre natureza e ocupação planejada, projetos sociais que se transformaram em políticas públicas nacionais, além das primeiras famílias e moradores que escolheram a região para viver.A história segue destacando as conexões humanas que moldaram a identidade local, com histórias de cooperação, e eventos comunitários que mantêm viva a sensação de pertencimento entre os moradores. O último ato mira no futuro revelando os desejos e preocupações dos habitantes sobre sustentabilidade, crescimento urbano e como preservar a essência do bairro em meio às transformações inevitáveis.A produção traz relatos de personagens icônicos da Granja Viana, como fundadores de associações locais e lideranças culturais, alguns deles in memorian, além de entrevistas inéditas e atuais; imagens exclusivas de eventos tradicionais e uma narrativa original que conecta passado, presente e futuro, exaltando a importância da coletividade.No momento em que a urbanização e os extremos climáticos avançam de forma acelerada, Caminhos da Granja Viana é um convite para refletir sobre a importância das pessoas e dos valores comunitários na construção de espaços que conciliam desenvolvimento e bem-estar.O mini documentário está entre os projetos premiados por edital de fomento cultural lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo.